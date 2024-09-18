Силенд – необычное и крошечное государство, расположенное в Северном море, которое имеет своею уникальную историю.

Основанное в 1967 году на платформе Рафс-Тауэр, бывшем военном форте времен Второй мировой войны, Силенд возник как частная инициатива британского майора Пэдди Роя Бейтса. Он оккупировал заброшенную платформу и провозгласил её независимым государством. Платформа находится всего в нескольких километрах от побережья Великобритании, но это не помешало Бейтсу создать собственное государство с флагом, гербом и даже конституцией.

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Несмотря на свои скромные размеры (всего около 550 квадратных метров), Силенд вызвал юридические и политические споры. В 1968 году британские власти попытались вернуть контроль над платформой, но их попытка не увенчалась успехом, и семья Бейтсов смогла сохранить контроль над территорией.

Подробнее об этом государстве рассказал в своем видео блогер @egorshows.