Как был построен Панамский канал

Панамский канал соединил Атлантический и Тихий океаны, сокращая путь для морских судов, что изменило мировую торговлю. Однако его строительство было сложным процессом, который длился более тридцати лет. Подробнее — в материале "Рамблера".

© Imago/TACC

Идея построить канал через Панамский перешеек возникла еще в XVI веке, когда испанские колонизаторы искали быстрый путь между двумя океанами. В XIX веке, когда морская торговля начала развиваться стремительными темпами, многие государства стали рассматривать возможность строительства канала как стратегическую необходимость. Панама, узкий перешеек между Северной и Южной Америкой, была идеальным местом.

Первую попытку строительства канала предприняли французы в 1880 году под руководством инженера Фердинанда де Лессепса, который ранее успешно реализовал проект Суэцкого канала. Однако условия Панамы были гораздо сложнее: тропический климат, заболоченные участки и вспышки болезней, таких как малярия и желтая лихорадка, привели к гибели тысяч рабочих. После почти десяти лет и безрезультатных усилий, Франция прекратила строительство, не завершив и половины проекта.

Вмешательство США и начало нового этапа строительства

После неудачи Франции интерес к проекту проявили США. В 1904 году Панама получила независимость от Колумбии, и США заключили с новообразованной Панамой договор, согласно которому им передавались права на зону канала.

Американцы учли ошибки французов и привлекли опытных инженеров для реализации проекта. Руководил строительством генерал-лейтенант Джордж Геталс, а также важную роль в проекте сыграл врач Уильям Горгас, который взял на себя борьбу с болезнями и эпидемиями, введя меры по дезинфекции и борьбе с комарами.

Истории великих переговоров: как одно слово меняло судьбы

Инженерные задачи

Горный хребет и разрез Кулебра

Панамский перешеек был пересечен Кордильерами, что создавало серьезные проблемы для прокладки канала. В зоне разреза Кулебра, самой высокой точке маршрута, требовалось убрать огромное количество грунта — почти 150 миллионов кубометров. Это стало одной из самых сложных задач строительства.

Дамбы и озеро Гатун

Важной частью проекта стало создание озера Гатун, которое обеспечивало водоснабжение для канала и являлось частью водного пути. Это озеро было искусственно создано после строительства дамбы на реке Чагрес. Оно стало самым большим искусственным озером своего времени.

Шлюзы

Панамский канал использует систему шлюзов, чтобы поднимать и опускать суда на разные уровни. Самые важные из них — шлюзы Гатун, Мирафлорес и Педро-Мигель. Каждое судно, проходя через канал, поднимается примерно на 26 метров выше уровня моря и затем снова опускается. Эти шлюзы были гигантскими бетонными конструкциями, которые создавали искусственные подъемы и спуски для судов, что стало техническим прорывом того времени.

Климат и болезни

Тропические условия Панамы представляли серьезную опасность для здоровья рабочих. Сотни тысяч людей заболели малярией и желтой лихорадкой. Врач Уильям Горгас организовал кампанию по уничтожению комаров, которая включала дренирование болот, установку москитных сеток и дезинфекцию водоемов. Эти меры значительно сократили смертность среди рабочих и сделали строительство возможным.

Завершение строительства и открытие

После 10 лет напряженной работы канал был завершен в 1914 году. Первое судно, пароход SS Ancon, прошло через канал 15 августа того же года. Несмотря на это, официальное открытие канала произошло лишь спустя несколько месяцев. Канал сократил путь между Нью-Йорком и Сан-Франциско с 22 тысяч километров до девяти тысяч километров, что оказало колоссальное влияние на мировую торговлю.

Влияние канала на мировую экономику было огромным. Он позволил ускорить торговлю между восточным и западным побережьями США, а также Европой и Азией. Панама стала ключевой точкой на карте морских торговых путей, и сегодня канал остается важным транспортным маршрутом для грузоперевозок по всему миру.

Ранее мы писали, зачем французы построили фальшивый Париж.