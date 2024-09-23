Тувалу – это крошечное тихоокеанское государство, расположенное в Океании. С населением менее 12 тысяч человек и территорией всего около 26 квадратных километров, Тувалу долгое время оставалась одной из самых бедных и изолированных стран мира.

До конца XX века экономика Тувалу основывалась в основном на натуральном хозяйстве, рыболовстве и международной помощи. Климатические условия, удалённость от крупных торговых путей и нехватка природных ресурсов делали страну уязвимой.

Ключевым моментом в финансовой истории Тувалу стало появление интернета и особенно — рыночная ценность доменных имен. В 1990-е годы Международная корпорация ICANN распределила странам двухбуквенные доменные зоны. Тувалу достался домен «.tv», что оказалось неожиданно выгодным.

Аббревиатура «tv» сразу привлекла внимание телекомпаний, медиа-платформ и стриминговых сервисов, так как это естественно ассоциируется с телевидением. Телевизионные сети и интернет-компании быстро осознали ценность этого домена для своих бизнесов и готовы были платить значительные суммы за его использование.

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Сегодня Тувалу зарабатывает миллионы долларов ежегодно за счет лицензирования домена, что составляет около 10% ВВП страны.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egorshows.