Что было с Лувром до того, как он стал музеем

Сегодня Лувр известен как один из величайших музеев мира, хранящий шедевры мировой культуры и искусства. Однако его история началась задолго до того, как он открыл свои двери для посетителей. «Рамблер» расскажет, как менялась судьба этого величественного здания.

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Крепость для защиты Парижа

История Лувра начинается в XII веке, когда французский король Филипп II Август приказал построить крепость для защиты Парижа от возможных вторжений врагов. В те времена Лувр был важным оборонительным сооружением, расположенным на западной окраине средневекового Парижа. Он представлял собой массивную крепость с высокими стенами и башнями, окруженную рвом. Внутри были складские помещения для хранения продовольствия и арсенала.

Эта крепость служила основным элементом защиты города и оставалась таковой на протяжении нескольких столетий. Однако по мере того, как Париж рос и расширялся, крепостные стены утратили свою актуальность, и Лувр постепенно начал меняться.

Королевская резиденция

Во времена правления Франциска I в XVI веке Лувр перестал быть военной крепостью и был преобразован в королевскую резиденцию. Франциск I, который был большим поклонником искусства и архитектуры, решил перестроить Лувр в духе итальянского Возрождения. Именно в этот период началось превращение Лувра в дворец, и он стал местом, где жили короли Франции.

Особенно сильно Лувр изменился при Генрихе IV, который инициировал строительство знаменитой Большой галереи, соединяющей Лувр с соседним дворцом Тюильри. С тех пор Лувр стал символом королевской власти, роскоши и величия. Здесь проходили официальные приемы, празднества и коронации. Короли Франции продолжали расширять и украшать дворец, который со временем стал одним из самых великолепных в Европе.

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Запустение и упадок

Несмотря на величие, Лувр не всегда был в центре королевской жизни. В конце XVII века, после того как Людовик XIV перенес свою резиденцию в Версаль, дворец Лувра пришел в запустение. Королевская семья больше не жила здесь, и здание начало ветшать. Некоторые его части были даже сданы в аренду художникам и ремесленникам для мастерских.

В этот период Лувр утратил свое значение как символ королевской власти и превратился в полуразрушенное здание, нуждавшееся в реставрации. Однако судьба Лувра изменилась с приходом Великой французской революции, когда здание было решено превратить в музей.

Превращение в музей

Идея создания музея в Лувре возникла в конце XVIII века. Во время Великой французской революции было принято решение открыть доступ к королевским коллекциям искусства для всех граждан Франции. В 1793 году Национальный музей Лувра открыл свои двери, став первым в мире музеем, предназначенным для широкой публики. С тех пор Лувр стал местом хранения бесценных произведений искусства, в том числе работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и многих других.

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