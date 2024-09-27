Фобии и страхи – неотъемлемая часть человеческой природы, и даже гении литературы не были от них застрахованы. Многие известные писатели, чьи произведения сформировали мировую культуру, сталкивались с сильными личными страхами, которые иногда влияли на их творчество и жизнь.

Так, Владимир Маяковский с раннего возраста развил сильный страх перед грязью. Этот страх не был простым проявлением педантичности — его отец скончался от заражения крови, когда занозил руку, что и стало причиной развития фобии у будущего поэта. Маяковский был настолько обеспокоен возможностью контакта с грязью, что стремился избегать любых ситуаций, которые могли бы повлиять на его гигиену.

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Михаил Булгаков, создатель романа «Мастер и Маргарита», страдал от другого рода фобии. Его мучили ночные кошмары, настолько реалистичные, что после пробуждения писателю было сложно отделить сон от реальности. Эти состояния пугали Булгакова и порой влияли на его состояние в течение дня. Его страх перед засыпанием усугублялся с каждым новым кошмаром, оставляя сильный отпечаток на его восприятии окружающего мира.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.