Эстакада Хуанцзюэвань в Чунцине, Китае, часто называют одной из самых сложных и запутанных дорожных развязок в мире.

Эта впечатляющая транспортная структура состоит из пяти уровней и десятков съездов, которые, на первый взгляд, напоминают сложную паутину.

Строительство такой многоуровневой развязки было вызвано необходимостью эффективного распределения транспортных потоков в городе с его плотной застройкой и непростой географией – Чунцин расположен среди гор и пересекается несколькими реками.

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Что делает Хуанцзюэвань по-настоящему уникальной, так это её структура, которая позволяет водителям попасть на девять различных направлений с одного съезда. Это может вызвать путаницу у тех, кто не знаком с местностью. Несмотря на кажущуюся хаотичность, развязка спроектирована с учетом строгих стандартов безопасности, и аварии здесь случаются реже, чем можно предположить.

Подробнее об этой развязке рассказал в своем видео блогер @gordey.bogdanov.