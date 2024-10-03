В японском городе Ономити, префектура Хиросима, уже несколько лет разворачивается забавная история, ставшая известной всему миру. В центре внимания – два кота, которые с завидным упорством пытаются проникнуть в местный художественный музей.

Главные герои этой истории – черный кот по имени и его рыжий напарник. Эти животные превратились в настоящие интернет-знаменитости благодаря своим многочисленным попыткам попасть в здание, где они неоднократно сталкивались с охранниками, блокирующими их путь.

Все началось в 2016 году, когда черный кот впервые подошел к входу музея и попытался пройти внутрь. Охранники вежливо, но твердо закрыли перед ним двери. Однако кот не отступил и с тех пор регулярно возвращается к зданию, явно не теряя надежды стать посетителем. Позже к нему присоединился его рыжий товарищ, и теперь оба кота периодически появляются у музея, вызывая улыбки у прохожих и сотрудников.

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Несмотря на все попытки, коты так и не смогли войти внутрь, но их упорство покорило сердца многих людей. Видео и фотографии с этими пушистыми нарушителями не раз становились вирусными в соцсетях.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gordey.bogdanov