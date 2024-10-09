Мальтийский орден – это одна из самых старых организаций в мире. Основанный еще в XI веке, орден с годами претерпел множество изменений, но сохранил свои уникальные черты, такие как независимость и международное признание. Самое интересное заключается в том, что, несмотря на отсутствие собственной территории, орден продолжает функционировать как суверенное государство.

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Ордену принадлежат все атрибуты, которые характерны для полноценного государства: собственная валюта, почтовые марки, регистрационные номера для автомобилей и даже вооруженные силы. Впрочем, у него нет своей земли – штаб-квартира ордена расположена в Риме, и члены организации вынуждены жить на территории других стран. Однако эта “страна без территории” сохранила средневековые символы суверенитета: у ордена есть свой флаг, герб и правительство.

Мальтийский орден обладает статусом наблюдателя при ООН и ведет активную благотворительную и гуманитарную деятельность по всему миру.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egorshows.