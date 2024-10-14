Традиция приносить четное число цветов на похороны имеет глубокие исторические корни и связана с символическим значением чисел в различных культурах. В славянской традиции, которая оказала значительное влияние на современные обычаи в России и некоторых других странах, четные числа ассоциировались с завершенностью жизненного цикла и миром мертвых.

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Истоки этой традиции можно проследить в древних верованиях славян. Они считали, что мир делится на две части: мир живых и мир мертвых. Четные числа символизировали завершенность, конец и, следовательно, ассоциировались с миром мертвых. Нечетные числа, напротив, символизировали жизнь, продолжение и рост.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @artemray.