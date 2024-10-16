Цвета, ассоциируемые с политическими партиями в США, не всегда были такими, как сейчас. Традиция обозначать республиканцев красным, а демократов синим сложилась относительно недавно и окончательно утвердилась в 2000 году.

История использования цветов для обозначения партий в США восходит к 1970-м годам, когда телевидение начало активно использовать цветные карты для визуализации результатов выборов. Изначально цвета не были строго привязаны к определенной партии.

Однако всt изменилось в 1980 году, когда на выборах победил республиканец Рональд Рейган. В этот период на некоторых телеканалах республиканцев начали обозначать красным цветом, отчасти из-за созвучности слов «Reagan» и «red» (красный).

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Окончательно цвета утвердились в 2000 году, когда на выборах телеканалы широко использовали интерактивные карты. С тех пор демократов стали обозначать синим, а республиканцев – красным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egorshows.