Замок Нойшванштайн, расположенный в южной части Германии, является одним из самых узнаваемых замков в мире и послужил вдохновением для знаменитой заставки студии Дисней.

Этот великолепный замок, построенный в XIX веке, находится в Баварии, недалеко от городка Фюссен, и был возведён по приказу короля Людвига II, стремившегося создать идеализированный образ средневекового замка.

Нойшванштайн сочетает в себе элементы романтизма и неоготики. Его величественные башни и живописные пейзажи привлекают миллионы туристов каждый год.

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Внутри замка сохранились оригинальные детали интерьера, а экскурсии по его залам дают возможность почувствовать атмосферу той эпохи. Кроме того, Нойшванштайн окружен великолепной природой: озером, лесами и горами, что добавляет ему особого шарма.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @elizaveta.krasnaya.