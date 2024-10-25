Эйфелеву башню, одно из самых знаковых сооружений Парижа, на момент ее строительства планировали снести спустя 20 лет после завершения Всемирной выставки 1889 года. Причиной тому были противоречивые мнения о ее эстетической ценности и временный характер конструкции.

Во время строительства более 300 известных художников и писателей подписали петицию против сооружения башни, называя ее «чудовищной». Она не вписывалась в традиционные представления о красоте архитектуры и казалась многим уродливой и непрочной.

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Решающее значение в ее судьбе сыграло развитие радиосвязи. В начале XX века Эйфелева башня стала использоваться для установки радиопередатчиков, что сделало ее важной частью коммуникационной инфраструктуры. Благодаря этому она избежала сноса, поскольку оказалась полезной для научных и военных целей, включая передачу телеграфных сигналов и радиосообщений.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @kult.miesca.