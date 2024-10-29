На первый взгляд, район Тушино может показаться непримечательным – это типичный московский микрорайон с многоэтажными домами, магазинами и обычной городской инфраструктурой. Однако за этой внешней обыденностью скрываются уникальные исторические и культурные аспекты, которые делают Тушино особенным.

Одной из главных археологических находок Тушино является «сходненский череп» – череп человека, жившего здесь около 16 тысяч лет назад. Череп был найден в 1939 году на берегу реки Сходни, и эта находка стала настоящей сенсацией, ведь она подтвердила, что люди жили на территории Москвы еще в эпоху палеолита.

Кроме археологии, в районе известна и природная достопримечательность – «Тушинская чаша», также называемая Сходненской чашей. Этот природный памятник представляет собой овраг с крутыми склонами, образованный древним руслом реки.

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Помимо этого, в Тушинскую больницу в свое время приезжала принцесса Диана, оставив свой след в истории района как необычный международный визит, связанный с благотворительной миссией

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @eskvortsov.