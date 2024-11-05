День народного единства, который с 2005 года отмечается в России, отсылает к событиям с глубокими историческими корнями.

Впервые этот день был учрежден как праздник в 1649 году, чтобы увековечить подвиг народного ополчения 1612 года, когда под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского удалось освободить Москву от польских войск. Однако в советскую эпоху образ Минина и Пожарского не вписывался в официальную идеологию, поскольку их ополчение объединяло людей из разных слоев общества, включая духовенство и дворян, что не соответствовало концепции классовой борьбы, принятой в СССР.

Как называют Россию в других странах

Вместо праздника, связанного с событиями Смутного времени, в Советском Союзе особое значение придавалось Дню Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечался 7 ноября.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.