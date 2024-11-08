Вся территория Китая, несмотря на огромные размеры, живет по единому часовому поясу. Страна расположена в пяти географических часовых зонах, однако на всей территории принят один – пекинское время, соответствующее UTC+8.

Это историческое решение было принято после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Лидер Мао Цзэдун считал, что единое время поможет укрепить национальное единство и упростить управление страной.

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Единый часовой пояс упрощает многие повседневные процессы — например, работу госучреждений, учебных заведений и транспортной системы. Когда рабочий день начинается одновременно от Пекина до Синьцзяна, это позволяет централизованно контролировать расписание и экономить ресурсы. Но для жителей западных регионов, таких как Синьцзян, это создает особый ритм жизни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.