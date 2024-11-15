Когда речь заходит о рекордах продаж в мире мобильных телефонов, многие ожидают услышать о каком-то из флагманов Apple или других современных смартфонах. Но самый продаваемый телефон в истории – это вовсе не iPhone или его конкуренты. Это Nokia 1100, выпущенный в 2002 году.

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Продано более 250 миллионов экземпляров этого устройства, что делает его абсолютным лидером в истории мобильной связи. Причины успеха Nokia 1100 просты: это был надежный, недорогой телефон, созданный для широкой аудитории. Он предлагал только базовые функции — звонки и сообщения, но этого было достаточно, чтобы покорить рынок.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.