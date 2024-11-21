На просторах мавританской пустыни курсирует легендарный «Железный поезд», известный также как «Поезд пустыни». Этот гигант, растянувшийся на два километра, считается не только самым длинным, но и одним из самых экстремальных маршрутов в мире.

Его путь пролегает через раскаленные пески Сахары, связывая месторождения железной руды в Зуэрате с портом Нуадибу на побережье Атлантики.

История крошечной страны, разбогатевшей благодаря интернету

Открытые платформы этого поезда загружены тоннами руды, но его пассажиры – не только грузы. Местные жители, не имея альтернативного транспорта, и туристы-экстремалы, жаждущие адреналина, преодолевают этот суровый маршрут в условиях, которые больше напоминают испытание. Жара днем, холод ночью, песчаные бури и постоянная пыль – обязательные спутники поездки. Удобств нет: пассажиры сидят прямо на руде, укрываясь от солнца под самодельными тентами или совсем без них.

Подробнее об этом поезде рассказал в своем видео @egorshows.