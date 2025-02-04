В Южной Корее культура потребления устроена так, что кредит или рассрочка – это не исключение, а норма жизни. Корейцы берут в долг буквально на все: от недвижимости и автомобилей до бытовой техники, одежды и даже еды. В России и других странах микрокредиты могут восприниматься как финансовая ловушка, а вот в Южной Корее они встроены в экономическую систему.

Корейские банки и платежные сервисы создают максимально удобные условия для кредитования. Почти у каждого жителя есть несколько кредитных карт, а покупка товаров в рассрочку на 3-24 месяца без переплат – обычное дело. Это работает даже с самыми мелкими тратами: можно даже ужин в ресторане оплатить в рассрочку.

Что можно узнать о стране по цвету ее паспорта

В Южной Корее кредиты и рассрочки не считаются чем-то

плохим – это скорее удобный инструмент, который помогает вести комфортную жизнь. Благодаря доступности кредитов и высокому уровню доходов корейцы могут позволить себе больше, чем зарабатывают в конкретный момент.