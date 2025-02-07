Шутка или наказание: в Италии есть традиция топить неугодных политиков

В итальянском городе Тренто существует необычная традиция – каждый год во время городского праздника политика, признанного самым неэффективным, символически «топят» в реке. Конечно, в наши дни речь идет не о реальном утоплении, а о шуточном ритуале.

Сегодня «утопление» проводится во время исторического праздника Feste Vigiliane, посвященного покровителю города, Святому Виджилио. Во время торжеств проходит так называемый «Исполинский суд» (Il Giudizio Universale), на котором разыгрывается судебное заседание. Перед жителями Тренто предстают политики, которые в течение года особенно разочаровали граждан.

Выбор «подсудимого» происходит заранее – жителей города спрашивают, кого они считают самым непопулярным политиком. На празднике его ставят перед импровизированным судом, где «обвинители» зачитывают обвинения. Если «подсудимый» признан виновным, его сажают на платформу и опускают в воды реки.

Почему Египет и Эфиопия спорят из-за воды

Конечно, все проходит безопасно – человека сопровождают спасатели, а погружение больше напоминает дружеский розыгрыш.

Подробнее об этом рассказал в своем видео @egor_shows.