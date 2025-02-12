Стул, ухо и ведро: эти и другие самые странные причины войн

Войны обычно ведутся из-за территории, ресурсов, идеологии или власти. Но некоторые конфликты в истории начинались из-за абсурдных, казалось бы, причин. Несмотря на комичность поводов, такие войны приводили к разрушениям, жертвам и многолетней вражде. «‎Рамблер» расскажет про самые странные и нелепые причины серьезных сражений.

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1. Война за ведро, 1325

Участники: Итальянские города

Длилась: 12 лет

Потери: около 2000 человек

Этот конфликт разгорелся между двумя итальянскими городами-государствами — Болоньей и Моденой. Причина? Деревянное ведро, украденное моденцами из болонского колодца.

Отношения между городами и так были напряженными, но кража стала последней каплей. В 1325 году болонцы собрали армию и напали на Модену, требуя вернуть ведро. Однако битву при Дзапполино выиграли моденцы, а ведро так и осталось в их руках. Сегодня этот артефакт до сих пор хранится в ратуше Модены.

2. Война из-за уха, 1739–1748

Участники: Испания и Великобритания

Длилась: девять лет

Потери: десятки тысяч человек

Представьте себе: в 1731 году испанские власти задерживают британский корабль у берегов Южной Америки, а капитану отрезают ухо в качестве наказания за контрабанду. Этот капитан — Роберт Дженкинс, и его потеря спустя годы приведет к полномасштабной войне.

В 1738 году Дженкинс явился в британский парламент, демонстрируя свое высушенное ухо и требуя мести. Политики, желая ослабить влияние Испании, воспользовались этим инцидентом как официальным поводом для объявления войны.

В итоге война за ухо Дженкинса переросла в масштабный конфликт между Великобританией и Испанией, а затем слилась с войной за Австрийское наследство. Испания потеряла влияние в Карибском регионе, но конфликт не принес решающей победы ни одной из сторон.

3. Война за стул, 1858–1859

Участники: Гаити и Доминиканская Республика

Длилась: пять месяцев

Потери: тысячи человек

В 1858 году в Доминиканской Республике произошел государственный переворот, и новый правитель снял с должности архиепископа Санто-Доминго. Архиепископ был сторонником соседнего Гаити и бежал туда, где рассказал президенту гаитян о символическом унижении — его лишили стула, на котором он сидел в соборе.

Для гаитянского лидера Фауста Сулука (он же самопровозглашенный император Фостен I) это стало поводом для войны. Он вторгся в Доминикану, но столкнулся с сильным сопротивлением и вынужден был отступить.

4. Война за золотую печать, 1634

Участники: Корея и Япония

Длилась: два года

Потери: тысячи человек

В 1634 году японцы отправили в Корею дипломатическую миссию. Однако корейский правитель отказался ставить официальную печать на договоре, так как считал его невыгодным. В ответ японцы восприняли это как личное оскорбление и начали военную кампанию. Эта война закончилась ничем: обе стороны устали от конфликта и вернулись к переговорам.

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5. Война из-за бочки рома, 1879

Участники: Британия и Фиджи

Длилась: три дня

Потери: десятки человек

В 1879 году британский губернатор Фиджи отказался поставить бочку рома для местного вождя, который был союзником Британии. Вождь расценил это как оскорбление и объявил войну колониальным властям. Британцы быстро подавили восстание, а сам вождь был схвачен и заключен в тюрьму. Однако этот конфликт стал одним из последних вооруженных столкновений между британцами и коренным населением Фиджи.

6. Война из-за собаки, 1925

Участники: Греция и Болгария

Длилась: 10 дней

Потери: около 50 человек

В 1925 году греческий солдат преследовал свою собаку, случайно пересек границу, и болгарские пограничники его застрелили. В ответ Греция напала на Болгарию, что привело к локальному конфликту, в котором погибло около 50 человек. Вмешалась Лига Наций, которая заставила Грецию прекратить боевые действия и выплатить компенсацию.

Эти примеры доказывают, как человеческая природа порой иррациональна. В XXI веке мы думаем, что человечество стало разумнее, и эти истории могут объективно помочь оценить, насколько мы продвинулись вперед.

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