Как военные рабы из восточных империй стали править Египтом

История Египта полна захватывающих поворотов и неожиданных событий. Одним из ее самых удивительных аспектов является приход к власти мамлюков — военных рабов, которые стали правителями страны и оставили значительное наследие. Подробнее — в материале "Рамблера".

© dreamstime.com

Мамлюки — это рабы-военные, которые первоначально были набраны из различных регионов Восточной Европы и Кавказа, таких как Черкесия, Грузия, Турция и другие. Эти юноши, часто захваченные в ходе набегов или купленные на невольничьих рынках, были увезены в мусульманские земли, где их обращали в ислам и подвергали строгой военной и религиозной подготовке.

Крупнейшими центрами подготовки мамлюков были Каир и Дамаск, где они обучались верховой езде, стрельбе из лука, фехтованию и другим военным искусствам. Они также получали образование в области религиозных и светских наук, что делало их не только отличными воинами, но и грамотными, культурными людьми.

Мамлюки впервые появились на политической арене Египта в период правления Айюбидов. Айюбиды, основавшие свою династию после завоеваний Саладина, использовали мамлюков в качестве элитных воинов, что делало их незаменимыми в многочисленных военных кампаниях. Благодаря своей дисциплине, преданности и боевым навыкам мамлюки вскоре стали влиятельной силой при дворе.

В 1250 году произошел переломный момент, когда мамлюки свергли последнего айюбидского султана в Египте и взяли власть в свои руки. Этот переворот ознаменовал начало мамлюкского султаната, который продержался до начала XVI века.

Мамлюкский султанат был уникальным политическим образованием, где военные рабы превратились в правителей. Мамлюки разделялись на два основных рода — бахри (происходивших из тюрков и кипчаков) и бурджи (происходивших из черкесов). Эти группы часто соперничали между собой, но также объединялись перед внешними угрозами.

Под руководством мамлюков Египет достиг больших высот. Они сумели отразить монгольское нашествие, остановив продвижение монголов в битве при Айн-Джалуте в 1260 году. Мамлюки также успешно противостояли крестовым походам, укрепляя свою власть на Ближнем Востоке.

Правление мамлюков было временем культурного и экономического расцвета. Каир стал одним из главных центров исламского мира, привлекая ученых, художников и торговцев. Мамлюки активно поддерживали строительство мечетей, медресе и других общественных зданий. Их архитектурное наследие до сих пор украшает многие города Ближнего Востока.

Чистка зубов и другие применения мочи в Древнем Риме

Экономически мамлюки контролировали торговые пути между Европой и Азией, что принесло значительные доходы в казну. Они способствовали развитию сельского хозяйства, ремесел и торговли, что укрепило экономическую базу страны.

Несмотря на свои успехи, мамлюкский султанат не смог устоять перед внешними и внутренними вызовами. В начале XVI века Османская империя начала активно расширять свои владения на Ближнем Востоке. В 1517 году османские войска под командованием султана Селима I нанесли решающее поражение мамлюкам в битве при Ридании. Это положило конец мамлюкскому правлению в Египте.

Однако даже после падения султаната мамлюки сохранили значительное влияние в египетском обществе. Многие из них продолжали занимать важные административные и военные посты, а их наследие оставило глубокий след в истории и культуре Египта.

Ранее мы писали, как викинги хоронили мертвых.