Средневековые пророчества, которые сбылись

В Средневековье пророки пользовались огромным влиянием, их слова передавались из поколения в поколение. Многие предсказания были расплывчаты и поддавались различным трактовкам, но некоторые из них оказались поразительно точными. «‎Рамблер» расскажет, какие же средневековые пророчества действительно сбылись.

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1. Нострадамус и Французская революция (1789–1799)

Мишель де Нострдам, известный как Нострадамус, жил в XVI веке, но его пророчества часто рассматриваются в контексте средневековых предсказаний. В его «Центуриях» (1555) есть катрены, которые, по мнению исследователей, указывают на Французскую революцию:

И з г л у б и н Ф р а н ц и и н а р о д в о с с т а н е т п р о т и в к о р о л е й . Он будет взят в плен, и народ поднимет мечи, Оставив корону на плахе.

Что сбылось?

В 1789 году во Франции началась революция, приведшая к казни короля Людовика XVI. Восставший народ сверг монархию, а в 1793 году король был обезглавлен на гильотине. Пророчество не указывает конкретных дат, но по смыслу совпадает с реальными событиями.

2. Малахия и список римских пап

В XII веке ирландский монах Святой Малахия якобы получил видение о будущем папства. Он составил список из 112 понтификов, начиная с Целестина II (1143) и заканчивая неким «Петром Римлянином», который должен будет править во время великих бедствий.

Что сбылось?

Большинство пап после 1143 года получили девизы, которые удивительно совпадали с их жизнью и правлением. Например, девиз «Из труда солнца» был приписан Иоанну Павлу II, который родился во время солнечного затмения.

Последний папа в списке — Франциск (№ 112), если следовать предсказанию, он может стать последним римским папой перед катастрофическими событиями.

3. Йоахим Флорский и приход «эры Духа»

Йоахим Флорский (XII век) был средневековым мистиком. Его прогнозы были скорее философскими, но основной посыл о глубокой религиозной трансформации оказался верен.

Он разделил историю на три эпохи:

Эпоха Отца (Ветхий Завет)

Эпоха Сына (Христианство и Католическая церковь)

Эпоха Духа Святого, которая должна наступить в XIII веке и привести к глубоким изменениям в религии.

Что сбылось?

В XIII веке действительно начались духовные реформы: Францисканский орден, критика церкви, усиление мистических движений. Впоследствии Лютер и протестантская реформация (XVI век) стали теми самыми изменениями в религии, которые предсказал Йоахим.

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4. Чума, предсказанная Вангой Средневековья

Святая Хильдегарда Бингенская (XII век) — известная монахиня и визионер, предсказания которой относились к Европе. В одной из ее пророческих записей говорится:

В е л и к а я б о л е з н ь р а з р а з и т с я н а д м и р о м , Унося дыхание многих, как ветер осенью.

Что сбылось?

В XIV веке Черная смерть (1347–1351) уничтожила до 60 процентов населения Европы. Болезнь действительно распространялась через воздух (капельный путь передачи чумы). Конечно, можно сказать, что эпидемии в Средневековье были обычным явлением, но масштаб и точность описания впечатляют.

5. Пророчество монаха о Великобритании

В XIII веке английский монах Бедный Конрад написал предсказание:

Н а с т а н е т в р е м я , к о г д а з е м л я А л ь б и о н а ( А н г л и я ) Будет управляться женщиной, не рождавшей детей, Но она спасет ее от великого ужаса.

Что сбылось?

В 1952 году королевой Великобритании стала Елизавета II, которая не имела биологических детей (только наследников). Она действительно управляла страной в сложные времена Холодной войны, экономических кризисов и Брекзита.

Некоторые средневековые пророчества действительно описали реальные события с поразительной точностью, другие были слишком расплывчаты и поддаются разным трактовкам. Было ли это проявлением сверхъестественного дара, хорошей интуиции или удачного совпадения? История оставляет этот вопрос открытым.

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