Если вы когда-либо видели фотографии Норильска или бывали в этом городе, то наверняка замечали его необычную архитектурную особенность: многие жилые дома начинаются не с первого, а сразу со второго этажа. Почему так устроено? Дело не в дизайнерском решении и не в дефиците стройматериалов, а в суровых климатических условиях Заполярья.

Норильск построен на вечной мерзлоте – это значит, что земля под городом никогда не оттаивает полностью. Однако при контакте с теплом она может частично размягчаться, что приводит к неравномерным просадкам зданий. Чтобы избежать разрушения построек, их возводят на сваях – специальные бетонные или металлические опоры уходят в глубину на несколько метров и обеспечивают стабильность конструкции.

Где выпадает больше всего снега

Также зимой в Норильске бывают сильнейшие метели и обильные снегопады. Если бы дома имели традиционные первые этажи, их двери и окна регулярно заваливало бы снегом, а расчистка входов стала бы сложной задачей. Высокие подъезды помогают снизить такие риски: входные группы располагаются выше уровня снежных заносов, а лестницы защищены козырьками.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @eremin.media.