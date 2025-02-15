Кто на самом деле построил Вавилонские висячие сады

Древние историки описывали висячие сады как многоступенчатую конструкцию, полную пышной растительности, орошаемую сложной системой каналов и находящуюся в сердце древнего Вавилона. Однако ни одного археологического подтверждения существования этих садов в Вавилоне так и не нашли.

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Если сады действительно существовали, то кто их построил и где они находились? Или же они вообще – миф? Читайте ответы в материале «‎Рамблера».

Классическая версия: сады Навуходоносора II

Согласно традиционной версии, Висячие сады были построены в Вавилоне царем Навуходоносором II (605–562 годы до н. э.). По легенде, правитель воздвиг их ради своей жены Амитис, которая скучала по зеленым холмам своей родины – Мидии (территория современного Ирана).

Древнегреческие историки, включая Страбона и Диодора Сицилийского, описывали сады как многоуровневые террасы, на которых росли пальмы, виноградные лозы и экзотические цветы. Вода якобы поступала наверх с помощью сложной системы шнеков или цепных насосов, работавших по принципу Архимедова винта.

Археологические раскопки показали, что в городе действительно были монументальные постройки, включая дворец Навуходоносора II, но ни один источник не подтверждает существование масштабных террасных садов или сложной системы ирригации, которая могла бы их поддерживать.

Альтернативная гипотеза: Ниневия вместо Вавилона

В 1990-х годах британский ассириолог Стефани Дали из Оксфордского университета выдвинула сенсационную гипотезу: сады могли находиться вовсе не в Вавилоне, а в Ниневии – столице Ассирии. Дали обнаружила несколько важных несоответствий:

Древнегреческие источники называли сады «вавилонскими», но в античности так могли называть любой крупный город Месопотамии;

Вавилон был построен на низменной местности, где подобная система орошения была крайне сложной в реализации;

В Ниневии, напротив, существовала развитая сеть каналов и водопроводов, подходящая для создания подобных садов.

Царь Синаххериб (704–681 годы до н. э.), правивший Ассирией за столетие до Навуходоносора, построил в Ниневии сложную ирригационную систему, которая использовала акведуки и каналы для переноса воды с холмов. В его надписях есть упоминания о «чудесных садах», питаемых водами издалека, что идеально вписывается в образ Висячих садов.

Почему версия Синаххериба выглядит убедительнее?

Археологические доказательства

В Ниневии обнаружены остатки акведука, который мог обеспечивать водой многоуровневые террасы. В Вавилоне ничего подобного не найдено.

Совпадения в текстах

В надписях самого Синаххериба его сады описываются как «не имеющие равных», а также как «поднимающиеся к небу». Это навеивает ассоциации о террасной структуре.

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Ошибки греческих историков

Греки писали о Вавилонских садах спустя сотни лет после их предполагаемого строительства. Вероятно, они легко могли перепутать города, называв Ниневию Вавилоном.

Если сады были в Ниневии, то почему они исчезли?

В 612 году до н. э. Ниневия была разрушена объединенными силами мидян и вавилонян. Город сожгли, а его инфраструктура оказалась в руинах. Если Висячие сады находились именно там, то их разрушение могло быть полным, а рассказы о них позже могли быть ошибочно привязаны к Вавилону.

Таким образом, исследования последних лет склоняются к тому, что Висячие сады действительно существовали, но находились не в Вавилоне, а в Ниневии. Сложная ирригационная система Синаххериба, описание его дворцов и садов, а также отсутствие археологических находок в Вавилоне делают версию ассирийского происхождения более правдоподобной.

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