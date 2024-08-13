Великие открытия, которые на самом деле были случайностью
Многие научные открытия и изобретения, которые изменили ход истории, произошли не благодаря тщательно спланированным исследованиям, а благодаря счастливой случайности. «Рамблер» расскажет удивительные истории, показывающие, как важно быть внимательным и открытым к неожиданным результатам.
1. Пенициллин
Открытие: Антибиотик
Открыватель: Александр Флеминг
Год: 1928
Александр Флеминг, британский бактериолог, однажды заметил, что культура бактерий стафилококка, оставленная на его столе, была заражена плесенью. Вместо того чтобы выбросить загрязненный образец, Флеминг решил изучить его под микроскопом и обнаружил, что плесень (Penicillium notatum) убивает бактерии. Это случайное наблюдение привело к открытию пенициллина, первого антибиотика, который революционизировал медицину и спас миллионы жизней.
2. Вазелин
Открытие: Мазь
Открыватель: Роберт Чезбро
Год: 1859
Роберт Чезбро, американский химик, обнаружил, что нефтяники использовали густое вещество, образующееся на буровых установках, для заживления порезов и ожогов. Чезбро заинтересовался этим веществом и после нескольких экспериментов очистил его, назвав «вазелин». Этот продукт быстро стал популярным средством для лечения кожных заболеваний и нашел множество других применений в быту.
3. Микроволновая печь
Открытие: Прибор для нагрева пищи
Открыватель: Перси Спенсер
Год: 1945
Инженер Перси Спенсер работал с магнетронами, которые использовались в радарах, когда заметил, что шоколадный батончик в его кармане растаял. Спенсер решил провести эксперимент, положив попкорн перед магнетроном, и зерна быстро начали лопаться. Так он обнаружил, что микроволновое излучение может нагревать пищу. Это случайное открытие привело к созданию первой микроволновой печи.
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4. Пластик (Бакелит)
Открытие: Синтетический пластик
Открыватель: Лео Бакеланд
Год: 1907
Лео Бакеланд, бельгийско-американский химик, искал замену натуральным смолам, когда случайно получил новый материал, который был твердым, устойчивым к теплу и не проводил электричество. Бакелит стал первым полностью синтетическим пластиком и открыл эру пластмасс, изменив множество отраслей промышленности, от электротехники до бытовых товаров.
5. Картофельные чипсы
Открытие: Закуска
Открыватель: Джордж Крам
Год: 1853
Картофельные чипсы были созданы случайно, когда повар Джордж Крам, работающий в ресторане в Саратога-Спрингс, Нью-Йорк, решил отомстить клиенту, пожаловавшемуся на слишком толстые картофельные ломтики. Крам нарезал картофель очень тонко и обжарил до хруста. Клиент был в восторге, и так появились картофельные чипсы, которые быстро стали популярной закуской.
6. Ксилит
Открытие: Подсластитель
Открыватель: Герман Эмиль Фишер
Год: 1891
Немецкий химик Герман Эмиль Фишер случайно обнаружил ксилит, работая с древесной массой. Он выделил это вещество, которое оказалось сладким на вкус, но при этом имело низкий гликемический индекс и не вызывало кариеса. Ксилит нашел широкое применение в пищевой промышленности как заменитель сахара, особенно в жевательных резинках и продуктах для диабетиков.
7. Суперклей
Открытие: Клей
Открыватель: Гарри Кувер
Год: 1942
Гарри Кувер, американский химик, пытался разработать прозрачный пластик для прицелов оружия, когда случайно синтезировал вещество, которое оказалось чрезвычайно липким. Это открытие не имело значения в тот момент, но через несколько лет Кувер понял, что это вещество можно использовать как клей. Так появился суперклей, который нашел огромное количество применений в различных сферах.
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