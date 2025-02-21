Сегодня селфи – это часть повседневной жизни, но мало кто задумывается, когда и кем был сделан самый первый автопортрет, снятый «с руки». Оказывается, это случилось гораздо раньше, чем появились смартфоны и даже пленочные фотоаппараты.

Первым человеком, который сделал селфи, считается американский фотограф-любитель Роберт Корнелиус. В 1839 году он установил камеру-дагерротип на улице Филадельфии, снял крышку объектива и быстро встал перед аппаратом. Однако его снимок был скорее экспериментом с длительной выдержкой, чем привычным нам селфи.

История создания самой узнаваемой фотографии в мире

А вот первое настоящее селфи, сделанное с вытянутой руки, появилось уже в XX веке. В 1920 году фотограф-любитель Джозеф Байрон сделал уникальный автопортрет, который стал прообразом современных селфи. Работая в Нью-Йорке, он запечатлел себя, держа камеру на вытянутой руке – в точности так, как это делают миллионы людей сегодня.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.