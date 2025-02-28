В 1970-х годах московский район Чертаново стал экспериментальной площадкой для советских архитекторов и градостроителей. Здесь впервые в СССР воплотили идеи, которые на Западе активно внедрили лишь спустя десятилетия.

Одной из ключевых инноваций стало разделение транспортных потоков: широкие автомагистрали отдалили от жилых зон, а пешеходные дорожки проложили внутри кварталов, обеспечивая безопасное передвижение жителей. Такие принципы позже легли в основу концепции «города без машин» во многих странах.

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В Чертаново применили и модульный подход к строительству – использование типовых, но вариативных панельных домов, что ускоряло застройку и снижало ее стоимость. При этом район не превратился в унылую «спальню»: архитекторы предусмотрели разнообразие планировок и фасадных решений.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.