На первый взгляд, озеро Карачай в Челябинской области ничем не примечательно. Небольшой водоем, окруженный лесами, мог бы стать обычным природным уголком, если бы не одно «но» – это одно из самых радиоактивных мест на планете. Стоять у его берега смертельно опасно, а спуститься к воде – верный способ получить дозу облучения, несовместимую с жизнью.

Все началось в 1940-х годах, когда в России развернулась ядерная программа. В Челябинской области появился закрытый город Челябинск-40 (ныне Озерск) и химкомбинат «Маяк», где производили плутоний для ядерного оружия. Отходы переработки радиоактивного топлива сбрасывали в ближайшие водоемы, в том числе и в Карачай. Долгие годы озеро служило своего рода «кладбищем» для высокорадиоактивных отходов.

К 1960-м годам уровень радиации в Карачае был настолько высок, что нахождение рядом даже в течение часа могло привести к смертельной дозе облучения. Для сравнения: в зоне отчуждения Чернобыля уровень радиации в среднем составляет 0,3–1 микрозиверт в час, а у берегов Карачая он достигал нескольких сотен рентген в час.

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В конце 1980-х Карачай начали засыпать бетонными блоками и грунтом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. Сегодня озеро фактически исчезло с поверхности, но его останки по-прежнему таят смертельную угрозу. Несмотря на меры предосторожности, уровень радиации в районе остается высоким, а территория закрыта для посещения.

Подробнее об озере рассказал в своем видео блогер @earth.minute.