Советский Союз оставил после себя не только воспоминания и фильмы, но и вещи, которые стали символом надежности. В эпоху, когда все делалось «на века», предметы быта служили десятилетиями, передаваясь из поколения в поколение.

Холодильник ЗИЛ

Он отличался прочным корпусом, качественной сборкой и надежностью, проверенной временем. Несмотря на возраст, эти холодильники до сих пор можно встретить в квартирах и на

дачах – многие из них работают без ремонта уже несколько десятилетий.

Советская мясорубка

Эта вещь была способна переработать практически все – от мяса до хрящей и костей. Единственное, что могло пострадать в процессе эксплуатации, – это стол, к которому ее крепили.

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Ручная швейная машинка «Подольск»

Она легко справлялась даже с плотными тканями, позволяя шить пальто и куртки. Эти машинки, которым порой уже больше полувека, до сих пор в рабочем состоянии и используются мастерицами.

Подробнее об остальных вещах рассказал в своем видео блогер @callmedemid.