Глобальное потепление – это не просто повышение температуры, а масштабное перераспределение границ, затрагивающее все уголки планеты. За последние сто лет средняя температура Земли увеличилась на 1,2 градуса Цельсия. Это, хотя и кажется небольшим изменением, уже приводит к необратимым последствиям для природы и людей.

Одним из самых ярких проявлений этого процесса является таяние льдов. Гренландия ежегодно теряет почти 300 миллиардов тонн льда, а ледники Антарктиды, в свою очередь, способствуют подъему уровня мирового океана на 3,7 миллиметра ежегодно.

Где находится самое опасное озеро в мире

В первую очередь исчезнут малые островные государства, такие как Кирибати и Мальдивы, которые уже сталкиваются с угрозой затопления. Вслед за ними могут оказаться мегаполисы, такие как Джакарта, которая уже теряет значительные участки земли, а также Майами, Нью-Йорк и Лондон.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.