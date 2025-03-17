Каждый год на Земле возникают мощные атмосферные явления, которые наносят разрушения и меняют климатические условия в регионах. Мы слышим о тайфунах, ураганах и циклонах, но в чем их отличие? Оказывается, это одно и то же явление – сильные тропические штормы, которые формируются над океанами. Разница лишь в том, где они возникают.

Если шторм зарождается в Атлантическом океане или северо-восточной части Тихого, его называют ураганом. В северо-западной части Тихого океана такое же явление называют тайфуном, а в Индийском океане и южной части Тихого – циклоном. Интересный факт: циклоны, в отличие от ураганов и тайфунов, вращаются в другую сторону, так как формируются в южном полушарии.

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А вот торнадо (или смерчи) – это совсем другое явление. Они не такие масштабные, но очень мощные и всегда возникают над сушей. Чаще всего торнадо наблюдают в США.

Еще один термин – муссоны, но это не штормы, а сезонные ветры. Они дважды в год меняют направление и приносят обильные осадки, особенно в Южную Азию, где сильно влияют на климат и сельское хозяйство.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.