В Тихом океане есть место, где можно буквально шагнуть в прошлое – архипелаг Самоа, разделенный между Восточной Самоа (США) и независимой Западной Самоа. Между ними проходит линия смены дат, благодаря чему на одном острове уже пятница, а на соседнем – еще четверг.

Но Самоа поражает не только возможностью путешествовать во времени. Здесь можно увидеть редкие вулканические озера, густые джунгли и подземные пещеры, ведущие к скрытым лагунам. Воды океана скрывают живописные коралловые рифы, а белоснежные пляжи напоминают открытки с райских островов.

Как глобальное потепление меняет карту мира

Однако природа Самоа не всегда гостеприимна: острова подвержены землетрясениям и цунами. В 2009 году мощный подводный толчок вызвал волну высотой до 14 метров, разрушившую прибрежные деревни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.