Представьте страну, которая так не похожа на другие, что даже от такой привычной вещи, как столица, она отказалась. Швейцария – страна, где правила политической игры пишутся совершенно по-своему.

Формально столицу не назначали, чтобы не выделять один регион среди других. Однако фактически роль столицы выполняет город Берн – здесь находятся правительство, парламент и федеральные учреждения.

Где можно пересечь границу и оказаться во вчерашнем дне

Тем не менее, крупнейшим городом страны остается Цюрих, а международным центром – Женева, где расположены штаб-квартиры ООН, Красного Креста и других организаций.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Samatbeis.