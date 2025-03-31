В мире существует целый ряд территорий, которые живут по своим правилам, имеют собственное правительство, но не значатся на официальных картах мира. Эти «страны-призраки» продолжают функционировать вопреки международному непризнанию.

Прямо в сердце Европы существуют территории со своими флагами, гимнами и паспортами, которые большинство стран мира не признают. Республика Южная Осетия и Абхазия де-факто независимы от Грузии уже десятилетия, но их статус признан лишь горсткой государств. Приднестровская Молдавская Республика, узкая полоска земли между Украиной и Молдовой, фактически автономна, хотя официально ее независимость подтверждена только другими непризнанными государствами.

Какая европейская страна живет без столицы

Косово, отделившееся от Сербии, находится в лучшем положении – его признают многие западные страны, но до полного международного признания еще далеко. А Турецкая Республика Северного Кипра существует исключительно благодаря поддержке Турции – единственной страны, признающей ее суверенитет.

Подробнее об остальных де-факто государствах рассказал в своем видео блогер @nerd_show.