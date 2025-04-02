В отличие от московских джунглей из стекла и бетона, Санкт-Петербург сохраняет верность своему историческому облику. Город живет по особым правилам: в центре запрещено возводить здания выше 23,5 метров, а за его пределами строительная планка ограничена 100 метрами. Эти строгие меры защищают знаменитую панораму северной столицы, не позволяя современной архитектуре разрушить гармонию петербургских перспектив.

Цифра 23,5 метра появилась не из воздуха – это высота знаменитого Адмиралтейского шпиля, исторически считающегося эталоном высотности для центральной части города.

Какая европейская страна живет без столицы

Впрочем, из любого закона бывают исключения. Самое заметное – «Лахта-центр», взмывающий на головокружительные 462 метра и носящий титул высочайшего здания Европы. Его специально вынесли далеко за пределы исторической застройки, чтобы не нарушать классическую панораму города.