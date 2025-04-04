Самые жаркие города России: где температура бьет рекорды

Россия в массовом сознании ассоциируется с бескрайними снежными просторами и трескучими морозами, но климатическая реальность страны гораздо многограннее. Летом некоторые регионы превращаются в настоящие пекла, где температура взлетает за отметку 45 °C.

Волгоград, раскинувшийся на юго-востоке европейской части страны, прославился не только героической историей, но и изнуряющим зноем. Жаркое дыхание степей здесь регулярно поднимает столбик термометра выше 40 °C.

Ростов-на-Дону не отстает от своего волжского соседа. Летом 2010 года здесь зафиксировали 43,4 °C, а в типичный июльский день температура редко опускается ниже 35 °C.

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Абсолютным же чемпионом по жаре стала Астрахань, расположенная в дельте Волги. В 2010 году здесь был зафиксирован национальный рекорд – те же 45,4 °C, что и в Волгограде. Однако для Астрахани характерны более продолжительные периоды экстремального зноя при низкой влажности, что делает лето по-настоящему изнуряющим испытанием.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.