В начале 1950-х годов Советский Союз оказался перед новой задачей: после того как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки с помощью бомбардировщиков «B-29», стало ясно, что для ядерного сдерживания необходима собственная система доставки. Бомбардировщиков такого класса в СССР не было – ставку сделали на ракетные технологии.

Кем был самый засекреченный ученый в СССР

Сергею Королеву поручили создать первую межконтинентальную баллистическую ракету. Так появилась «Р-7». Для ее испытаний нужен был закрытый полигон – удаленный, ровный и надежно засекреченный. Выбор пал на станцию Тюратам в степях Казахстана. Рабочие думали, что строят стадион, материалы разгружали ночью.

Позже полигон стал известен как Байконур. Сегодня он остается одним из самых активных космодромов в мире.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.