Посольства часто воспринимаются как часть другого государства – но юридически это не совсем так. Они находятся на территории страны пребывания, но согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях обладают особым статусом: власти не могут войти без согласия главы миссии. Это и создает ощущение, будто вы оказываетесь «в другой стране».

Некоторые посольства действительно впечатляют масштабами. Например, посольство США в Багдаде – крупнейшее в мире: площадь 42 гектара, что сопоставимо с территорией Ватикана. Здесь есть собственная электростанция, водоснабжение, магазины, бункеры и охрана.

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Если внутри посольства совершается преступление, разбирательство обычно происходит по законам страны, которую оно представляет, особенно если задействованы дипломаты с иммунитетом. Все это делает посольства уникальными зонами с особыми юридическими условиями – и важным элементом международной политики.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.