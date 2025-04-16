Воздушное пространство – такая же часть государственной территории, как земля или море. Его границы проходят на высоте до 12 морских миль (22,2 км) от границы страны – это положение закреплено в Чикагской конвенции 1944 года.

Государства контролируют все полеты над своей территорией. Даже если самолет пролетает транзитом и не садится, авиакомпания обязана заплатить за использование неба. Например, Россия ежегодно получает сотни миллионов долларов за пролеты над Сибирью.

Почему посольства считаются территориями других стран

Если самолет нарушает границы чужого воздушного пространства, его сначала пытаются предупредить по радио. При отсутствии ответа в воздух поднимаются истребители. В крайнем случае может быть приказ о посадке – или применение силы, если сочтут, что есть угроза.

Изначально высота контроля была связана с техническими возможностями самолетов, но сегодня она остается юридической нормой международного воздушного права.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.