Наверняка вы смотрели на репродукцию известной картины и не испытывали никаких эмоций. Но при встрече с оригиналом – мурашки, замирание, почти физическая реакция. Почему так происходит?

Дело не только в цветах или сюжете. Искусство влияет на нас через само свое присутствие. Эффект подлинника, или «аура оригинала», как называл это философ Вальтер Беньямин, усиливает восприятие: мы знаем, что перед нами не просто изображение, а физический след руки художника.

Наш мозг улавливает это. Включаются зеркальные нейроны – они активируются, когда мы наблюдаем за действием, словно совершаем его сами. Репродукции не вызывают такой отклик.

Какие странные привычки были у известных художников

Это подтверждает и нейропсихология. В одном исследовании участникам показывали оригинальные картины и их цифровые копии. Мозг гораздо сильнее реагировал на подлинники – даже без дополнительной информации об авторстве.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.