Космос – это не правовой вакуум. Несмотря на фантастичность самой идеи, преступления на орбите не только возможны, но уже происходили.

Каждый модуль МКС принадлежит определенной стране, и именно ее законы распространяются на происходящее в этом сегменте. Если инцидент затрагивает граждан разных государств, вопрос решается по межгосударственному соглашению: судить может как страна-владелец модуля, так и страна гражданства виновного.

Как страны делят воздушное пространство

Первый реальный случай произошел в 2019 году: астронавт NASA Анн Макклейн получила доступ к банковскому счету своего бывшего партнера с борта станции. Впоследствии ее оправдали, но дело стало первым зафиксированным «космическим преступлением».

Если случится нечто серьезное, астронавта могут экстренно вернуть на Землю. Все это регулируется Договором о космосе, подписанным более чем 190 странами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.