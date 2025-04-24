Дом в Нидерландах, дверь в Бельгии: как живут в Барле

На границе Бельгии и Нидерландов расположен Барле — город, который больше похож на географическую головоломку. Он делится на две части: бельгийскую Барле-Хертог и нидерландскую Барле-Нассау, но границы здесь – не просто линия на карте.

Из-за средневековых земельных обменов между феодалами, территория города состоит из более чем 30 анклавов и субанклавов, вложенных друг в друга, как матрешки. В результате границы проходят буквально через кафе, спальни и входные двери.

Почему посольства считаются территориями других стран

Например, если барная стойка заведения стоит в Бельгии, а касса – в Нидерландах, владельцу приходится соблюдать законы обеих стран. Местные даже переносят входную дверь, чтобы платить налоги в более выгодной юрисдикции.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Samatbeis.