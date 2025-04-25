В 1980 году американец Деннис Хоуп нашел юридическую лазейку, которая позволила ему формально заявить права на всю Луну, Марс и другие небесные объекты Солнечной системы. Он обратил внимание на Договор о космосе 1967 года, который запрещал государствам владеть космическими объектами, но ничего не говорил о частных лицах.

Хоуп направил в ООН и правительство США письмо, в котором сообщил о своих притязаниях. Ответа он не получил и решил, что молчание – знак согласия. Вскоре он основал «Лунное посольство» и начал продавать участки на Луне – около 25 долларов за акр.

Что будет, если нарушить закон в космосе

Свидетельства, конечно, не имеют юридической силы, но за годы более пяти миллионов человек, включая звезд вроде Тома Круза и Джона Траволты, приобрели «космическую недвижимость» в качестве сувенира. Так Хоуп заработал миллионы долларов на красивой идее.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.