Тольятти – город в Самарской области, который до 1964 года назывался Ставрополь. Чтобы отличать его от более известного Ставрополя на юге России, его часто называли Ставрополь-на-Волге.

Переименование произошло в честь итальянского политика Пальмиро Тольятти, лидера Итальянской коммунистической партии. Он считался символом укрепления советско-итальянских отношений в послевоенный период. Решение о переименовании города стало жестом политической дружбы.

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Через несколько лет после этого события в Тольятти началось строительство крупнейшего автомобильного завода страны – АвтоВАЗа, основанного в сотрудничестве с итальянским концерном Fiat. Так историческая связь города с Италией сохранилась не только в названии, но и в промышленной истории.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.