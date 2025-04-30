Осенью 1941 года, в разгар блокады Ленинграда, произошло событие, которое изменило ход воздушной войны над городом. После того как советские зенитчики подбили немецкий истребитель Me-109, к обломкам подошел профессор-химик Александр Петров. Он обратил внимание на остатки топлива в баке и решил взять образец для анализа.

Результаты оказались неожиданными: немецкое топливо начинало густеть уже при -14 °C. Для сравнения – советское авиационное топливо сохраняло жидкую форму при температурах до -60 °C. Это открытие оказалось критически важным.

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Петров немедленно сообщил об этом командованию, и вскоре советская авиация нанесла серию ударов по немецким аэродромам в Ленобласти. Мороз не позволил немецким самолетам взлететь, а вражеские налеты на город резко сократились. Благодаря научной интуиции и наблюдательности одного ученого, Ленинград получил передышку, за которую заплатили десятки фашистских самолетов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.