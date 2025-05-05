Согласно международному праву, космос – общее достояние человечества. Договор о космосе 1967 года запрещает национальное присвоение небесных тел. Однако с появлением реальных технологий для добычи ресурсов вне Земли государства и частные компании начали искать обходные пути.

В 2015 году США приняли закон, позволяющий американским компаниям владеть и распоряжаться ресурсами, добытыми в космосе. Вслед за ними аналогичное законодательство принял Люксембург – небольшая страна с большими космическими амбициями.

Наибольшие споры вызвало Соглашение Артемиды, предложенное США в 2020 году. Документ допускает создание «зон безопасности» вокруг лунных баз, куда другим странам запрещен доступ – по сути, это попытка закрепить право на ограниченную территориальную юрисдикцию в космосе.

Как один человек «завладел» Луной и планетами

Тем временем компании вроде SpaceX и Blue Origin не ждут международных решений – они уже разрабатывают проекты по добыче полезных ископаемых на астероидах и Луне.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.