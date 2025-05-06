Большинство знает о параде Победы, прошедшем 24 июня 1945 года в Москве. Но задолго до него состоялся другой – не менее символичный и почти забытый – первый парад советских войск в Берлине.

После начала Берлинской наступательной операции 16 апреля 1945 года Красная армия взяла столицу Третьего рейха. Германия капитулировала 2 мая, и уже спустя два дня, 4 мая, советские солдаты прошли торжественным маршем по улицам разрушенного города. Колонны двигались мимо Рейхстага и Бранденбургских ворот – по тем же улицам, где еще недавно шли ожесточенные бои.

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Парад принимал комендант Берлина, командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Берзарин. Это был первый парад победителей в поверженной столице. Однако в массовой памяти он практически забыт – хотя стал важным символом окончания войны именно там, где она началась.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.