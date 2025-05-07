На кладбище Пер-Лашез в Париже находится одна из самых необычных и узнаваемых могил – надгробие писателя Оскара Уайльда. Его украшает модернистский памятник работы скульптора Якоба Эпштейна, но особую славу монументу принесли не художественные детали, а следы от помады.

С 1990-х годов поклонники Уайльда стали оставлять на надгробии отпечатки своих поцелуев. Несмотря на предупреждения и крупный штраф, количество «следов любви» стало только расти. Помада въедается в пористый камень, и очистка памятника оказалась почти невозможной. Даже внук писателя, Мервин Хоулден-Кронин, обращался в суд с просьбой защитить могилу от повреждений.

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В итоге вокруг памятника установили стеклянный щит, но это лишь добавило интереса со стороны туристов.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.