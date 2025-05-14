Аральское море когда-то считалось четвертым по величине озером в мире, но за несколько десятилетий оно практически исчезло. Основной причиной стало активное использование воды из питающих его рек – Амударьи и Сырдарьи.Особенно интенсивно водозабор начался в советское время, когда реализовывались масштабные ирригационные проекты для освоения засушливых территорий.

После распада СССР ситуация только усложнилась: Сырдарья оказалась под контролем Узбекистана, Таджикистана и Казахстана и снизила уровень стока более чем в десять раз. С Амударьей – еще хуже. Около 40% ее воды уходит в Каракумский канал в Туркменистане, а также расходуется другими орошительными системами.

Кому на самом деле принадлежат ресурсы в космосе

Северная часть Арала немного восстанавливается благодаря плотине, но полного возрождения моря не предвидится. Ситуацию осложняет еще один новый фактор – Афганистан. Страна строит крупный ирригационный канал Коштепа, который, по оценкам, может забирать до 20% всего стока Амударьи. В условиях уже критического дефицита воды это становится угрозой для оставшегося экобаланса региона.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.