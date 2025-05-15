Почему в Европе сыр считался опаснее пистолета

В середине XIX века в Британии таблички в общественных местах запрещали появляться с оружием, взрывчатыми веществами и… сыром. В Швейцарии железнодорожные службы предупреждали пассажиров, что неупакованный лимбургер может быть расценен как биологическая угроза.

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Сыр, особенно зрелый и пахучий, действительно пугал больше пистолета. Не метафорически — буквально. Почему? Расскажет «‎Рамблер».

Сыр как источник массовой паники

В 1873 на вокзале в Берне поезд был задержан на час из-за забытой в купе сырной головки лимбургера, которую сочли разлагающимся трупом. Машинист отказался продолжать путь до приезда полиции. На перроне собралась толпа. После вскрытия пакета разочарование смешалось с облегчением — все ограничилось санкцией на выброс продукта и штрафом для владельца.

Похожий случай произошел в 1865 году в Бристоле. Грузовой склад эвакуировали, заподозрив химическую атаку. Виновником оказался старый кусок стилтона.

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Паника была небезосновательной. До изобретения холодильников хранились сыры в погребах или обернутыми в ткань. При нарушении условий зрелые сорта начинали бродить, выделяя газы и амины. Некоторые выделяли бутандион — компонент с характерным «тухлым» запахом, сходным с продуктами гниения.

Запреты и ограничения

В Париже конца XIX века сыр с плесенью не продавался в лавках на главных улицах. На Мальте в начале XX века в уставе форта Сент-Эльмо сырные изделия числились в списке запрещенного провианта на случай осады. В немецких школах действовал негласный запрет на камамбер и мюнстер в ученических завтраках.

В Великобритании под давлением пассажирских ассоциаций с 1869 года был издан циркуляр, обязывающий перевозить мягкие сыры только в герметичных жестяных коробках. В противном случае груз классифицировался как опасный.

Запах — не единственная причина страха

На рубеже XIX–XX веков сыр стал объектом научных и санитарных споров. Британская медицинская ассоциация в 1894 году признала зрелые сыры потенциально опасными для здоровья, ссылаясь на высокий уровень гистамина и тираминов. В отдельных случаях они провоцировали головные боли, скачки давления и даже галлюцинации. Особенно при длительном хранении.

Кроме того, считалось, что старые сыры нарушают пищеварение и опасны для детей и пожилых. Во французских учебниках по диетологии начала века советовали избегать рокфора при склонности к мигреням и судорогам. Так, выдержанный камамбер называли «ферментированной угрозой».

Когда сыр использовали как оружие буквально?

Курьезный случай произошел в 1902 году в бельгийском городе Намюр. Один из посетителей трактира в шутку запустил корочку сыра в противника. Попадание оказалось удачным — повлекло за собой сотрясение и суд. Местные газеты охарактеризовали происшествие как «использование пищевого оружия в общественном конфликте».

Аналогичный инцидент произошел в Чикаго в 1911 году. Итальянский иммигрант метнул кусок пармезана в офицера полиции — на допросе объяснил, что «ничего другого под рукой не было». Против него завели дело о нападении при отягчающих обстоятельствах.

Переоценка сырной угрозы

После Второй мировой войны отношение к сыру изменилось. С развитием холодильного хранения, герметичной упаковки и санитарных норм страх перед запахом ушел. Сыры стали неотъемлемой частью гастрономического статуса. То, что еще в 1900 году изымалось с вокзалов как токсичный мусор, в 1970-х подавалось в ресторанах Мишлен.

Тем не менее, до сих пор в отдельных странах действуют правила перевозки. Так, в Японии запрещен ввоз мягких европейских сыров без вакуумной упаковки. В США на некоторых авиалиниях ручная кладь с пахучими продуктами не допускается в салон.

Таким образом, страх перед сыром являлся отражением санитарной и культурной реальности XIX века. В мире, где не существовало ни герметичных контейнеров, ни четких норм по ферментации, кусок горгонзолы действительно мог стать, пускай и незначительным, но все же биологическим оружием.

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